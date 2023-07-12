繼日前發難不成，國民黨「挺郭派」中常委連署，原訂在今天中常會提案，要求黨中央落實總統提名三階段整合承諾，2個月內在非綠陣營中整合出一組最強候選人，變相對「換侯」施加壓力。但最後「挺郭派」的提案中常委皆缺席，因此今天並沒有任何相關提案，國民黨文傳會主委林寬裕也證實， 中常會並沒有任何的連署提案。

國民黨提名侯友宜參選2024總統大選，但侯面臨黨內整合不順，民調、氣勢居下風，選情內外夾擊，有部分力挺鴻海創辦人郭台銘的中常委，由鄭任宗、游家富、沈智慧串聯在今日中常會上臨時提案，並獲邱素蘭、周孟蓉、楊博仁、侯彩鳳、范成連等中常委簽名連署。

提案內容主張，為整合非綠力量完成政黨輪替，中央黨部應該以公平、公正、公開方式執行「黨內、泛藍、非綠聯盟」等3階段總統提名作業，2個月內邀侯友宜、所有非綠政黨與有志之士一起參與第三階段整合，組織「下架民進黨大聯盟」，共同推出一組最強候選人對決民進黨，完成2024政黨輪替的歷史任務。

但在今天中常會上，提案連署的中常委除了邱素蘭外全數缺席，因此最終未在中常會上進行提案，邱素蘭表示，她不知道大家為什麼都沒出席，也沒人告訴她提案要暫緩，她強調，該連署提案不是換侯、卡侯，只是認為侯友宜民調起不來，盼能夠恢復三階段整合拉起民調，也督促黨中央整合韓國瑜、郭台銘。

不具名中常委透露，原本在挺郭派串連之下，爭取到18位常委連署，但黨秘書長黃健庭疏通、施壓之下，讓不少中常委臨陣退縮，因此今天並未提案，也可能擔心因未過半而正當性不足，但不排除下周三，也是全代會之前的最後一次中常會提案再戰。

國民黨文傳會主委林寬裕轉述中常會情況指出，今天沒有任何連署提案，常會進行順利，到底是不是有運作提案，他不清楚，常會中有3名常委發言都提到希望團結，不要只是檢討自己的候選人，而是要如何團結贏得勝選。