韓國年度驚悚神劇《有院子的家》11日晚間播出精彩完結篇，從第7集看似金泰希、林知衍聯手預謀殺害金盛吳，沒想到第8集完結篇播出時金泰希也成絕命人妻，但最後與原著小說不同的溫馨結局也讓觀眾拍手叫好。

林知衍日前接受訪問時透露，自己為角色分析寫了好幾本筆記本，只希望能夠完美詮釋角色過去的辛苦生活。被問到在第三集丈夫喪禮現場，長期受虐的情緒大爆發場面讓觀眾印象深刻，她表示：「希望藉由尚恩（角色名）每個表情讓觀眾感受到她生活的辛苦。」並開心地說這場戲播出之後獲得非常多正面評價，讓自己既高興又欣慰。

而被問到在《有院子的家》各種吃播引起討論熱潮，自己印象深刻的是哪一段時，林知衍回答是第三集中在頂樓吃著蘋果，並看著一樓的人而忍不住掉淚的那一幕，因為她覺得：「人生在經歷困難時，可能會展現出一些奇怪的行為，對尚恩來說當時的狀況其實非常悲傷，希望演出任誰看她都是很不幸的感覺。」對林知衍來說，儘管那一場戲沒有台詞，卻也因此留下深刻的印象。