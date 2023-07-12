美日「北方邊緣」23-2（Northern Edge 23-2）大規模空戰聯演

美國空軍第 355 戰機中隊出動4架F-35A隱形戰機，模擬執行遠程戰鬥任務，首度歷經飛行 10 小時的漫長航程，從北美阿拉斯加艾爾生空軍基地（Eielson AFB）飛到日本。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網報導，它們抵達日本後，將加入美國空軍部署在嘉手納和岩國基地的其他F-35A戰機舉行軍演。美國空軍中校米庫斯（Michael Mickus）說，這是F-35A第一次從北美國內基地，直飛第一島鏈，以參加戰術訓練任務。他強調，這次飛行證明了美國空軍有能力從阿拉斯加直飛，部署到世上高度相關的區域，以從事可能的戰鬥任務。

所謂的第一島鏈涵蓋日本、台灣、菲律賓和印尼。萬一台海爆發衝突，相關區域很可能出現激戰。而這4架F-35A由3架波音KC-135空中加油機支援，途中為它們加油了13次。而經過這次軍演後，這些戰機降落在嘉手納空軍基地。其中一位F-35A飛行員說，這是她在整個空軍生涯中執行的最長任務。

這次任務是在美國空軍「北方邊緣」23-2（Northern Edge 23-2）大規模空戰聯演下進行的，而這是7月在太平洋各地進行的一項演訓。事實上，在F-35A執行遠程任務前，美國空軍首度部署 B-52H轟炸機到印尼。參與這次轟炸機任務的，除了第5轟炸聯隊的兩架B-52H外，還有60名空軍。

而相關部署的重點在於增進印尼和美國空軍間的作業互通性，美國空軍上尉金克（Justin Kinker）說，這有助於提升兩國長期的共同利益。他並強調，美軍和夥伴共同訓練，對促進支持自由開放印太集體能力來說是大好機會。