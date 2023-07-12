名人堂球星麥可喬丹（Michael Jordan）對於次子馬克斯（Marcus）的戀情公開回應之後，慘遭打臉的拉莎（Larsa Pippen）表示她「大受打擊」。拉莎原先在節目上侃侃而談，自稱與喬丹、凡諾伊（Juanita Vanoy，喬丹前妻，馬克斯生母）都保持良好互動，讓外界覺得她已獲得喬丹的祝福。

然而本月初美國八卦記者詢問喬丹此事，喬丹卻只是大笑回了一聲，搖頭說「No」。網友指責是拉莎在說謊，喬丹根本就不支持她和自己兒子交往。

拉莎在她的播客節目《Separation Anxiety》解釋：「我不覺得這很好笑，這一點都不好笑。我的原話並沒有意圖美化整個情況，我只是說我和馬克思的父母都希望我們開心。」拉莎的原話確實沒有直接承認她已獲得喬丹和凡諾伊的祝福，她只說彼此相處融洽，大家都很快樂。

這個戀情的爭議在於喬丹與皮朋（Scottie Pippen）的恩怨，拉莎也很清楚，她指出這是喬丹、皮朋兩人之間的事，與馬克斯無關。她現在覺得深受打擊，主要是因為外界指責她說謊。拉莎1997年嫁給皮朋，那時喬丹和皮朋還保持友好關係，馬克斯那年才6歲，沒想到20多年後事情會演變成這樣。拉莎與皮朋離婚後還未改姓，她說過如果和馬克斯結婚就會改姓喬丹。