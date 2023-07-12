參山國家風景區管理處轄區20條觀巴遊程，除買1送1外，加碼抽獎送喔熊行李箱。（參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處轄區20條觀巴遊程，除買1送1外，加碼抽獎送喔熊行李箱，圖為彰化扇形車站。（參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處轄區20條觀巴遊程，除買1送1外，加碼抽獎送喔熊行李箱，圖為東勢採果。（參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處轄區20條觀巴遊程，除買1送1外，加碼抽獎送喔熊行李箱，圖為梨山耶穌堂。（參山國家風景區管理處提供）

暑假要輕鬆玩，可以選擇搭乘台灣觀光巴士暢遊全國83條觀巴套裝旅遊行程，交通部觀光局配推出「台灣觀巴」不分平假日買1送1優惠，參山國家風景區管理處轄區20條觀巴遊程，除了享有買1送1優惠外，更加碼抽獎送限量20吋喔熊行李箱，等於4人出遊只需2人費用，相當划算。

交通部觀光局整合「台灣觀巴」22家旅行業者，83條套裝旅遊行程，配合行政院促進公共運輸使用方案，推動觀光景點公共運輸接駁方案，提供旅客優惠及便利接駁服務，推出「台灣觀巴」不分平假日買1送1優惠活動。

參山處轄區內20條套裝遊程，從中彰竹竹苗包括浪漫台三線、漫活客庄休閒農遊2日、福壽山梨山武陵繽紛四季之旅、八仙山新社拈花惹草1日遊、彰化芳苑採蚵唯一之旅、穆斯林友善之旅、車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道等深度旅遊，更加碼抽獎送行李箱，遊程適合全家老少共遊。

參山處表示，利用「台灣觀巴」旅行是國旅最新興玩法，除了大家可以一起搭乘專車，車上還有專業司機兼職導覽服務，讓旅行變的輕鬆、方便自在，旅客能輕鬆地解決食、宿、遊、購、行等問題；旅客可事先預約相關行程，即可暢遊美麗台灣，藉由深度的遊程探索中，重新認識台灣。

想要報名參山的「台灣觀巴」遊程，旅客可在出發日前3日 (離島地區旅客出發日前5日)，在「台灣觀巴」網站或直接洽各承辦旅行社訂購；此外，如有住宿需求，也可洽承辦旅行社提供代訂住宿及接送等貼心服務，詳情請上台灣觀巴網站官網查詢訂購。另即日起只要參加參山處臉書按讚分享貼文，9月至12月將分別抽獎送出參山好禮。