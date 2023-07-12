國民黨台東縣黨部今天中午安排國民黨總統參選人、新北市長侯友宜和地方農民、黨職鄉鎮長和民意代表餐敘。釋迦農代表贈送釋迦給侯友宜，感謝新北市政府協助台東釋迦銷售。侯友宜稱讚台東是第1個跟大陸溝通的縣市，很有勇氣，並以農業為例，呼籲兩岸要多交流溝通及協調，在對等尊嚴下談判。

侯友宜表示，台東鳳梨釋迦2年沒賣出去，在政府不溝通、不協調、不站在農民立場創造生路之下，由台東縣長饒慶鈴溝通下，年底就恢復大陸市場，只要和對岸好好溝通、協調，知道問題在哪裡，就好好把問題解決。

侯友宜指出，台東釋迦有95％銷售大陸，嘉義民雄鳳梨96％賣到大陸，內銷是2300萬人，大陸是台灣的60倍，其他縣市也都碰到農漁業問題，甚至治安、攜手打擊犯罪問題。

侯友宜說，兩岸之間國家安全最重要，但是國家安全穩定下來後最重要的是經濟產業發展。兩岸一定要好好對話交流、好好溝通、務實，在對等尊嚴下談判，讓兩岸穩定下來，「這也是我這次參選最重要目的」。