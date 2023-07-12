北科大資財系營隊到熱炒店吃飯引爆「白飯之亂」，爭議延燒多日，熱炒店老闆今天下午突然宣布，從16日起無限期停業，再度掀起討論，不少網友湧入北科大資財營的臉書粉專留言撻伐「老闆停業了，開心了嗎？」

北科大資財系學生去熱炒店聚餐，因為白飯不夠吃，而到店家的Google評論區刷一顆星負評，意外引爆一場「白飯之亂」，後在系主任的陪伴下，學生與店家和解，本以為此事件就會順利落幕，怎料學生事後卻再發聲明控訴老闆。

而老闆也憤而公開店內監視器畫面回擊，雙方各執一詞，使得爭議延燒多日，引起兩派網友討論不斷，今晨熱炒店老闆發文分享心情，稱自己一直是被霸凌者，還控訴孩子已成惡魔，今天下午便在臉書上宣布將從16日起無限期停業。

停業消息曝光以後，不少網友湧入北科大資財營的臉書粉專留言撻伐，「老闆停業了開心了嗎」、「你們真的很棒，搞到人家停業了呢！要不要再找間熱炒店慶祝一下勝利，記得先問清楚白飯有沒有吃到飽，免得餓到了又刷人家一星負評」、「白飯可以演變成這樣，你們大學生真的可以」。

不過也有網友力挺學生說，老闆就是搶了先機，學生比較不會處理，顧好自己最重要。「學弟加油，再怎麼聲明，不願意聽不願意看的人還是會有，顧好你們的心情比較重要」、「挺！同學加油」。有網友則認為整起事件雙方都有問題，希望白飯之亂可以就此落幕。