嘉義市政府北棟大樓延宕近20年未興建，中央補助21.2億保留下來，但物價飛漲，總經費目前概估約需41.5億元，市府要自籌20.3億元，市府工務處表示，預計2024年至2028年共5年間逐年編列預算，送市議會審議。

嘉義市政府大樓原規畫蓋南、北2棟大樓，南棟於2005年完成啟用後，北棟的規畫案因市府與原設計建築師的理念不同，延宕未建，雙方打官司纏訟。

嘉市府工務處長蘇文崎指出，北棟大樓獲中央補助約21.28億元，2018年獲行政院核定保留，只是這些年來物價波動，概估北棟的總經費約需41.5億元，市府要自籌約20.22億元，將自2024至2028年分5年編列預算。

蘇文崎說，北棟大樓6月中旬已簽訂專案管理及監造的勞務採購合約，未來工程採統包方式，即由得標廠商負責設計及建造，目前正在研擬統包招標書，預計明年發包，最快2025年動工。

北棟行政大樓綜合規畫案初步規畫興建地上13層樓、地下2層樓，基地面積約1萬6000平方公尺（約5090坪）。