路透社指出，迅銷即將出爐的最新季報中，集團的營業利益可望上看1024億日圓，約7.33億美元。相較之下，這家日本快時尚大廠去年同期營利為818億日圓，當時已打破最高單季紀錄。
迅銷在中國大陸有925家Uniqlo實體店面，數量比日本還多。所以，要知道中國大陸零售業的景氣好不好，迅銷業績就是重要指標之一。迅銷4月時曾表示，中國大陸銷售量從元月開始好轉，之後該區的業績與獲利就大幅增加。
今年迄今，迅銷的股價已飆升32%，大幅超越日經指數24%漲幅，也讓創辦人柳井正（Tadashi Yanai）穩坐日本首富寶座。分析師認為，中國大陸復甦偏弱，但Uniqlo還是不錯，故看好迅銷業績表現。不過，擔憂高溢價估值會代表期望太高。
迅銷另個重點地區則是歐美，截至2月，Uniqlo在北美有61家門市，今年夏天預計將在美國新增4家，加拿大多增2家門店，計畫最慢在2027年之前，實體店面可望上看200家。
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