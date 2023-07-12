近日北科大學生去熱炒店吃飯，因為白飯不夠上網狂刷一星負評，引發輿論譁然，熱炒店老闆今（12）日也宣告無限期暫停營業，直到整起事件告一段落。對此，公館商圈人氣咖哩店也發布聲明，表示店內長期供應「續飯、續醬」，就是擔心消費者吃不飽，但這並非義務提供，未來消費者想要續飯、續醬，得看現場營業情況而定。

台北市公館商圈人氣咖哩店「小灶咖」11日下午在臉書粉專發文表示，該店本來就不是吃到飽的店家，起初提供「續飯、續醬」，是出自於好意，擔心學生沒吃飽，但絕對沒有義務無限制地供應白飯或咖哩醬，讓大家吃到飽，「這些都是成本，而且負擔並不小」。

「小灶咖」直說，現在通貨膨脹相當嚴重，一般的小店實在經營不易，雖然未來該店仍會繼續提供續飯、續醬的服務，但強調會以現場狀況為主，還是希望所有的消費者入店用餐都能愉快、滿足，「如果因為這樣的聲明造成不快，請可以不用來本店消費，感謝大家體諒包涵」。

貼文曝光後，引來許多網友留言相挺，「挺店家啦」、「續醬太佛了吧」、「我覺得很多人搞不清楚，吃到飽不等於免費」、「好人一生平安，祝福生意興隆」、「感謝新生代年輕人讓我們知道什麼是貪婪的嘴臉」、「社會的善意被這樣無限上綱之後，應該只會越來越少」。另外也有網友詫異地說：「咖哩飯居然還可以續飯？」業者則回應，「其實這樣根本賺不到錢」，並加上一個哭泣的表情符號。