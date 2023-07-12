在約旦安曼舉辦的2023年U16亞洲女籃錦標賽，中華隊台北時間12日下午在分組賽第3戰出戰敘利亞，帶著29分領先進入下半場的中華，後3節都讓對手單節得分個位數，最終102比31輕鬆收下3連勝。

本屆U16亞青女籃9隊與賽，先分成兩組進行單循環賽，分組前二可晉級4強，中華隊和澳洲、韓國、泰國及敘利亞同組，前兩場分別擊敗泰國、韓國取得2連勝，12日面對敘利亞追加第3勝，14日再於小組賽最後1場出戰澳洲。

中華隊共6名球員得分上雙位數，彭郁臻15分、13籃板、14抄截大三元，差1次助攻就完成「大四喜」數據，上半場就攻下10分的潘陳家珊19分、9助攻、9抄截，林宇涵14分、徐郁婷13分、王若妍11分、葉侑璇11分；中華隊全場有42次抄截，逼得敘利亞發生53次失誤。

上半場中華隊就打下49比20、多達29分領先，其中第2節讓敘利亞10次出手落空，只靠罰球得到6分，且是這1節打到剩4分27秒，敘利亞該節得分才開張，本屆賽事接受了FIBA官網訪問的中華隊好手潘陳家珊，個人前兩節就進帳10分。

下半場中華隊持續壓制敘利亞，第3節開局又是一波連得18分，打起來相對吃力的敘利亞，該節剩6分08秒靠著一次快攻上籃取分，才結束中華隊連續得分，中華隊在這1節也將分差擴大到55分，穩穩領先到終場。