全聯新品黑松茶尋味－臺灣春茶，1瓶20元、4瓶68元。（全聯提供）

全聯「飲料冰品積分樂」蠟筆小新變形玩偶抱枕，8積分＋449元可兌換。（全聯提供）

city’super ARIZONA 綜合水果風味飲料、紅蘋果綠茶、低糖綠茶、桃子風味，7月17日前特價每罐62元。（city’super提供）

city’super Häagen Dazs馬卡龍冰淇淋，7月17日前特價每杯299元。（city’super提供）

家樂福獨家新品義大利G.SOGNO黑櫻桃奶油香酥雪糕，新上架8折優惠，特價159元。（家樂福提供）

家樂福新品Cote Dor大象牌巧克力雪糕，4入349元。（家樂福提供）

家樂福Magnum經典牛奶巧克力香草冰淇淋，249元。（家樂福提供）

鎖定夏季酷暑難耐，飲料冰品需求大，超市量販聯手美國、義大利等在台單位，推出多款獨家進口冰飲品、啤酒等，滿額還可抽美國黃石公園旅遊機票住宿；另也看好人氣魅力不減，業者與知名卡通「蠟筆小新」聯名，推出積分加價購療癒小物，買冰品飲料就能把蠟筆小新帶回家。

全聯今夏再度推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1等優惠，並聯手卡通明星「蠟筆小新」，帶來餐具、晴雨傘、玩偶抱枕等療癒實用的爆萌小物，包括小新、小白、春日部防衛隊、鱷魚阿山和肥嘟嘟左衛門等周邊人氣角色，即日起至9月7日，購買飲料冰品單筆每滿40元可獲得1積分，集滿3積分起就能加價換購。全聯表示，檢視歷年「飲料冰品積分樂」成績，每年皆帶動飲料、冰品等類別雙位數業績成長，顯示人氣肖像換購商品，對消費者仍有特別吸引力，預計本檔可帶動類別業績成長1成以上。

另全聯今夏消暑新飲品上市，推薦買1送1的「IRIS富士山強氣泡水」、重口感的「黑松沙士PLUS強碳酸」，及獨家新品「悅氏翡翠生茶」等。

city’super觀察，7月高溫持續，帶動啤酒、冷飲冰品等需求直線攀升，啤酒、飲料、水果等品類也成熱銷前3名，哈根達斯冰淇淋銷量更大增50%，啤酒也有3至5成的銷量成長。瞄準高溫商機及適逢美國展開檔，city’super特別聯手美國在台協會等，即日起至7月17日祭出上百項在台知名的美國啤酒、冷飲冰品等限定優惠，消費滿1000元可抽美國黃石公園旅遊機票、住宿與租車。

city’super同步推出哈根達斯與法國甜點大師Pierre Herme聯名的夏季馬卡龍冰淇淋，及首次引進被評為年度最佳啤酒廠的「假期邊塞啤酒 Breakside Brewery」等，增添消暑新話題。

家樂福致力拓展歐洲商品，尤其義大利商品在總進口商品中占了4.5％，即日起至7月18日也攜手ICE義大利在台辦事處，舉辦義大利周活動，看好進口冰品向來是熱門選項，特別獨家引進義大利80年原創品牌「G.SOGNO」，開賣5款雪糕、甜筒、夾心餅乾冰品，新上架8折優惠。