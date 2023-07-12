中職啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」林襄，擁有甜美臉蛋加上魔鬼身材，成為許多粉絲心目中的女神。日前林襄在台北市東區巷弄逛街時，男粉絲提醒她遭媒體狗仔跟拍，她雖不以為意，但熱心的粉絲仍告知巡邏經過的大安分局員警，警方查證後，確認是記者跟拍，但林襄認為並未遭騷擾，反而熱心的男粉絲持續逗留，警方為免致生安全之虞，協助搭載林襄離開現場，行駛一段距離後於某巷口讓其下車自行離去。而林襄事後也在IG透露解鎖人生第一次搭警車的體驗。

警方表示，林襄6日傍晚5時37分許，在大安區忠孝東路四段205巷逛街時，一名自稱粉絲男子提醒她，疑似遭人跟拍，恰好適逢巡邏的敦南派出所員警經過，該粉絲隨即告知員警，經了解跟拍者為某記者，雖林襄表示並未遭受騷擾情事，但該粉絲仍持續逗留現場，警方為免致生安全之虞，故於5時50分許協助搭載林襄離開現場，行駛一段距離後於某巷口讓其下車自行離去。

另網路媒體報導，該粉絲事先騎車逆向行駛，跟隨林襄，大安分局查證後，係一般民眾而非該粉絲，不是同一個人，也與本案無關。