樂迦前員工告發董事陳宗基，士檢偵辦中。（本報資料照片）

國發基金投資的樂迦再生及三顧公司風波不斷，台北市調處偵辦三顧前董座楊智惠妨害營業秘密爆出性騷擾、調查官接受三顧飲宴招待，12日又有2名樂迦前員工出面指控，董事長何弘能、董事陳宗基，動輒指示他們處理三顧的資訊設備事務，被調到三顧工作還持續領樂迦薪水，等於領著樂迦的薪水打三顧的工，他們向士林地檢署告發何、陳涉犯證券交易法特別背信罪，全案正由士檢偵辦中。

根據經濟部資料顯示，國發基金投資樂迦及三顧各2.79億元及1.15億元，加上泛官股共38％為最大股東群，原本應可掌握樂迦董事會；但國發基金在2家公司都只派任1席董事，無法監督公司治理，如今再爆發前員工告發公司治理違法違規，三顧、樂迦今年第1季每股各虧損0.37元、0.11元，國發基金儼然成為「冤大頭｣。

三顧前董事長楊智惠控訴，台北市調處中正站組長劉錦勳和三顧副董事長陳宗基是好兄弟，劉昔日不僅曾到公司演講還帶一票調查官來參加公司尾牙，劉錦勳還強吻性騷擾她。整起事鬧得沸沸揚揚，引發調查官是否挾怨幫好友辦私案等質疑，楊智惠被拘提當天，因拘捕過程充滿爭議，因此提審成功獲釋，劉錦勳為此遭調職，調查局督察處也立案調查性騷擾事件。

事隔數周，樂迦公司兩名前資訊科員工也出面指控，公司董事陳宗基，涉嫌違反《證券交易法》特別背信罪和《刑法》背信罪；若罪名成立，最重可判刑10年，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金。

董姓員工告發指出，他原是三顧員工，前年樂迦成立後，他被調到樂迦工作，負責資訊設備管理及系統建置業務，樂迦董事陳宗基不時指示他協助建置三顧的資訊設備；維護樂迦資訊系統時，陳宗基還指示他要三顧用所有樂迦資源。他多次反映讓三顧用樂迦資源於法不合，反遭惡言羞辱，讓他非常痛苦。就他所知，三顧未支付樂迦任何費用。

鄭姓專員則指出，他原本的工作是處理樂迦的資訊設備和系統相關業務，卻常接到董事陳宗基指示協助處理三顧的資訊設備事務，甚至透過一紙由三顧簽署的派令，未變更雇主的前提下，命令他從110年2月到三顧內部工作，但每天仍要求他到樂迦打卡維持出勤紀錄，方便樂迦繼續支付他薪水，資源混用且公司治理混亂。

除了薪水給付有違法之虞，樂迦的顧問費也有爭議。根據2021年底樂迦董事會的議案及2022年預算報告，1年花費近1億元，其中顧問費高達約9百萬元；當時領樂迦顧問費的有陳宗基15萬、楊弘仁15萬（現任三顧董事長）；後來陳宗基當樂迦董事，才沒領顧問費。由於顧問費支出過高，櫃買中心OTC曾來函調查。

鄭姓與董姓員工均稱，因長期兼職負責2家公司業務，不堪負荷，去年先後離職。他們曾向樂迦董事長何弘能求助，但何漠視放任、默許陳宗基濫用樂迦人力資源與軟硬體設備，將相關利益輸送給三顧公司或陳的自身利益，損害樂迦全體股東包括國發基金在內的權益，涉嫌職場霸凌以及樂迦圖利三顧涉犯證交法特別背信罪。