這個獲利數字是基於這樣的假設，即波克夏仍然緊握動視暴雪股份，且自今年第一季底披露持有動視暴雪價值42億美元股票以來沒有出售任何股份。

舊金山聯邦法院周二駁回美國FTC旨在阻止微軟併購動視暴雪所申請的禁令，裁定微軟可繼續推進收購該《決勝時刻》（Call of Duty）遊戲發行商的計畫。本案法官在判決書中表示，FTC未能證明這項交易可能大幅削弱競爭，反之，證據顯示透過這項交易，消費者可能更容易取得《決勝時刻》與動視暴雪的其他產品。

這項併購交易尚未獲得英國監管當局放行，但在美國法院做出有利於微軟的裁定後，英國競爭與市場管理局（Competition and Markets Authority）表示將考慮微軟針對市場競爭疑慮提出的解決方案，意味讓此案過關的可能性大增。

據消息指出，微軟收購動視暴雪的交易最快在下周就能達陣。

波克夏在2021年第四季首次買進動視暴雪股份，就在微軟宣布收購動視暴雪的幾個月前。根據巴菲特在2022年2月一封信中披露的資訊，波克夏首次買進動視暴雪的股份約為1460萬股，平均價格約為每股77或78美元。

根據WhaleWisdom的數據，在微軟宣布收購動視暴雪後，巴菲特親自下指導棋，讓波克夏在2022年第一季以每股72.96美元均價加碼買進4970萬股該遊戲公司股票。巴菲特在波克夏2022年股東大會上坦言這是「併購套利」（Merger Arbitrage）的操作，「這是我買的，不是幾個月前最先建立部位的那位經理人買的。如果這項併購交易成功，我們就能賺到一些錢」。

根據Business Insider估算，波克夏持有之動視暴雪的股票部位在2022年第二季達到最高峰6840萬股，加權平均價格為每股73.95美元。之後波克夏分別在2022年第三季、第四季和2023年第一季減持部位，使持股降至4970萬股。

如果微軟能以每股95美元的全現金出價完成收購動視暴雪的交易，那麼基於2023年第一季底披露的持股與均價，波克夏可望從持有之動視暴雪的股份賺進略逾10億美元的意外之財。

電子遊戲公司動視暴雪周二股價上漲10%，收在90.99美元，是標普500指數漲幅最大的個股之一，與收購價相比仍有4美元的溢價空間。