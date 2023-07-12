王心凌今在記者會上宣布將於9月23、24日攻蛋開唱。（陳俊吉攝）

王心凌即將於9月23、24日登上台北小巨蛋。（陳俊吉攝）

王心凌今在記者會上宣布將於9月23、24日攻蛋開唱。（陳俊吉攝）

王心凌出道20周年，今（12日）舉辦記者會宣布將於9月23、24日在台北小巨蛋啟動全新巡演，她參加《乘風破浪3》再掀回憶殺，拿下總冠軍後行程滿檔，經常忙到忘了吃飯、胃食道逆流，加上持續運動健身、上皮拉提斯課，她的體重也創新低，今她小露纖腰美腿，被問到幾公斤？她笑說「跟我的年紀差不多，再低一點點」，言下之意不到39公斤。

王心凌今宣布啟動「SUGAR HIGH」世界巡迴演唱會，談到演唱會內容，她表示，歌單已經抵定，「希望盡量滿足大家，也會在演唱會首唱新專輯的作品」，透露新專輯進度「再一首歌就圓滿了，希望在演唱會前發行。」也會有全新的舞蹈。此外，她也預告台北演唱會兩場都有嘉賓，「我只能說是女生」，希望邀請好朋友來當喜賓，帶給大家驚喜。

而演唱會主視覺為藍色，海報上的可愛吉祥物「王大龍」，是王心凌親自手繪，被她視為小孩，還跟她姓王，她說，是前兩年母親節帶媽媽、弟弟去畫畫的園區過家庭日，當時參加手作的課程畫出來的。

她曾與科技新貴「藍先生」傳緋聞，被問到感情生活是否一如演唱會名稱為全糖？她笑說，工作真的忙碌。這麼忙碌如何與好朋友維繫感情？她僅回「謝謝」，表示「我連回家都沒空了」，最近都是媽媽來台北煮菜、煲湯給她，「我已經好幾個月沒有回去桃園了」。至於演唱會好朋友會來看嗎？她則說：「我不知道耶，我的朋友們應該都會來。」

王心凌「SUGAR HIGH」世界巡迴演唱會首站，將於9月23、24日在台北小巨蛋登場，上海、無錫、福州、廣州、重慶、西安、北京、南京等各地邀約不斷，已排定20幾站，仍在持續安排中，「應該不止這樣，我也希望有高雄」台北站演唱會將7月14日中午12：00於寬宏售票系統、萊爾富、OK便利商店開賣。