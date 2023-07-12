民進黨前高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，並於5月11日入監服刑。未料，陳致中遭甫出獄的獄友爆料特權多，不僅在監獄大爆滿的情況下能一人一房，且入監不到1周就能看掌上型電視，恐還能提早申請轉外役監，直呼陳致中根本是進來度假的公子哥。獄方對此回應，因陳致中身分特殊，因此在合法的範圍內進行安排，並非特權。對此，前總統陳水扁12日就表示，「陳致中從小到大，非常低調，所謂高傲、囂張絕非他的本性，什麼常常把『我當議員』、『我爸是陳水扁』掛在嘴邊，更是子虛烏有，又不是三歲小孩！」，引發討論。

陳水扁12日在臉書上PO出一篇「躺著也中槍的陳致中」的文章表示，「最近因殺警受刑人關押外役監獄引發熱議，連陳致中躺著也中槍」。陳水扁指出，「獄方公開說明，陳致中身分特殊，因此在合法的範圍內進行安排，並非特權。受刑人入監後都可購買掌上型電視，陳致中並沒有特權。獄方顧慮陳致中，若與其他獄友同房，可能因政治立場不同而爆發衝突，所以新收期間讓陳致中1人1房，再安排合適獄友同住，6月底下工場後，已與另2名獄友同房」。

陳水扁更說，「陳致中跟家人討論後已決定不到外役監獄，即便要申請轉外役監，也是要依照相關規定，不可能提早申請。5月《選罷法》修法後，透過媒體報導及家屬會客時告知，陳致中在5天後對外發表聲明，有何特權可言！」最後陳水扁更強調，「陳致中從小到大，非常低調，所謂高傲、囂張絕非他的本性，什麼常常把『我當議員』、『我爸是陳水扁』掛在嘴邊，更是子虛烏有，又不是三歲小孩！陳致中入獄前夕跟媽媽辭行，難怪扁媽憂愁寫在臉上！」