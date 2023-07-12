廁所的廁間門檻高低落差達到近30公分，將進行優化改善。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣三義木雕館，每逢假日吸引人潮前往參訪，但館方內部一館1、2樓廁所，啟用至今超過15年，基於友善服務理念，縣府即日起進場施工進行優化改善工程，預計11月完工，設備更新後將有坐式免治馬桶，將成為縣內第1間提供免治馬桶的公立展館。

縣府文化觀光局指出，三義木雕博物館館內廁所至今已逾15年之久，為因應孩童、身心障礙、年長者、多元性別及族群訪客需求，積極向中央爭取「優質公廁與美質環境推動計畫」，獲行政院環境保護署補助160萬元。

預計更新相關老舊設備，內部管線漏水問題，坐式免治馬桶，廁間加裝扶手，導入視障者觸摸指引圖，緊急求助鈴，淨下設備等，並摒棄高低差或門檻的無障礙地面設計，期能建構優質的友善環境。

文化觀光局長林彥甫表示，為因應多元族群及各年齡層民眾不同的需求，增設友善服務設施外，並建置一間性別友善廁所，不僅是重視兩性平等觀念、友善多元性別，同時尊重及滿足多元社會的需求，更是解決兒童、身心障礙者，及高齡長者遊客家屬的困擾，滿足多元化的需求，提供遊客良好的旅遊品質。