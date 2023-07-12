億生活集團旗下2010年至2021年榮獲香港米其林美食指南一星榮譽的港點餐廳「添好運」年度盛事「港點王大賽」布拉腸粉組，7月6日於板橋大遠百店舉行決賽，經激烈角逐最終由「台中J-Mall店」師傅劉子嘉出線，奪得港點王大賽布拉腸粉組第一名，第二名及第三名分別為「HOYII北車站店」師傅辛政紘及「台中勤美店」師傅楊琬筑。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，透過「港點王大賽」賽事，同仁可以了解到「添好運」對於港式點心文化的重視及傳承，並鼓勵每位港點師傅繼續提升廚藝水平，為顧客提供更優質的港式點心體驗。

港點王大賽評選出經過日復一日苦練精湛手藝的港式點心師傅，以表彰他們對於餐點品質及烹調技巧的駕馭能力。蘇嬉螢說，添好運不僅是賣港點，更希望透過港點傳達真正的香港味道及香港文化的精隨。

港點王大賽後，「添好運」將自7月15日至9月17日，將舉辦令人期待的服務大使競賽，旨在鼓勵添好運的服務人員們通過卓越的服務、優質的態度及對顧客需求的細緻關注，來獲得好評及肯定。評選方式為顧客到店消費後，提供評選問卷，填寫問卷完畢即可獲得添好運好禮-紫米薏仁椰奶兌換券乙張，讓顧客能夠到添好運吃好運，填寫線上問卷送好運。