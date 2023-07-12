全家「愛恨椒芝涼拌麵」辛香椒麻與香濃麻醬交融，滋味豐富，75元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11開賣經典「國民便當」，6配菜只要59元；另全台門市也將陸續販售「思樂冰」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富25日前於APP內整買零取推「特重級涼麵系列」任5件290元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「淺草宿六-鹽鮭飯糰」，49元。（OKmart提供）

復古元素不只襲向潮流圈，就連超商鮮食也吹起復刻風。好比6配菜銅板價的「國民便當」，過去曾創每周賣破百萬個紀錄，如今回歸勾起大眾回憶外，也頗有與近期量販通路平價便當較勁的意味，保守預估帶動買氣10％以上；另觀察主打台灣味的鮮食總能較其他品項銷量更旺，光去年就達到10億元業績，看好國人力挺本土的消費潛力，便再端出台味美食搶攻夏日。

7-11在2001年推在地首款鮮食便當「國民便當」，當時6配菜包含無骨里肌肉、蒜味香腸、香烤蔥蛋等，滋味豐富僅49元，如今回歸漲了10元，業者感嘆現今物價與過去無法比，價格自然有調整，但相比其他店家便當80元起跳，仍是佛心價；另經典冰品「思樂冰」也陸續在全台販售，包含可樂風味等3口味，一天推估可賣至少100杯，尤以學校、觀光區周邊店點最熱銷。

全家則續玩聯名策略，觀察標榜台灣味的鮮食表現最亮眼，曾創億元業績，今夏再攜手獲米其林必比登推薦的「雙月食品社」推「愛恨椒芝涼拌麵」，搭雲林在地小黃瓜、紅蘿蔔等國產食材，簡單組合卻不失美味；另有與台酒合作的「花雕三杯雞飯卷」，以九層塔搭雞腿肉丁拌炒，並加花雕酒提升香氣，8月8日前凡買台酒任1商品，有機會抽價值4萬元大阪雙人來回機票。

而超商涼麵早在10年前就是許多人炎夏的主食首選，大分量系列直至現在都很受歡迎，尤其通膨持續也間接助長買氣。萊爾富25日前於APP內整買零取推「特重級涼麵系列」任5件290元，單件平均只要58元，經典原味或辣味麻醬均享折扣，號稱麵體增量100g更有飽足感。

OKmart分析，米飯是國人最愛主食，超商鮮食商品中，三角飯糰持續占銷量榜首，分析台灣人口味與日本相近，於是和東京飯糰店淺草宿六聯名，其中「鹽鮭飯糰」飄鹹香海味，內餡比其他飯糰增量50％，26日前買相關飯糰登錄發票可抽東京來回機票。飲酒過量有害健康。