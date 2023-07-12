北科大資財營與熱炒店的白飯之亂越演越烈，如今熱炒店老闆宣布不做了，16日起無限期停業，而此事件也影響其他家熱炒店，一名男網友表示，昨天與同事到常去的快炒店吃飯，發現白飯從免費改成1碗10元，快炒店老闆坦言是看到白飯之亂後決定要收費，也感嘆類似客人越來越多，被罵怕了。

原PO昨天（11日）上午在「匿名公社」發文，與同事到公司附近快炒店吃飯，發現白飯從免費供應變成一碗10元，與老闆聊天才知，他是受白飯事件影響，決定要改成白飯收費。

老闆坦言，最近一年越來越多像是北科大學生這種客人，已經被罵怕，但飯煮多吃不完浪費，煮少了晚一點的客人沒飯吃又有怨言，店裡也貼過晚上9點後白飯不補的告示，客人不接受。

快炒店老闆表示，之前白飯免費供應是為了留住客人，過去客人還會互相看一下，飯沒了會提醒，若店家說來不及煮，客人也會改點炒麵，不會為難店家。然而現在太多人把免費白飯變成是理所當然，沒供應反而是店家的錯，雖說開店就是不要怕人吃，但賠錢生意誰願意做。