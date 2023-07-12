AI伺服器概念股緯創3月股價只有32元，短短四個月時間，今（12）日盤中也再度亮燈漲停至124元，再創新天價，搭上這波AI列車的投資人賺翻。有網友分享，自己買緯創抱了2年，昨賣掉12張，賺進102萬元，讓其他網友超羡慕，有人認為「賣太早了」可惜，但有網友提醒「小心大人手中幾十萬張刀子」。

緯創有兩件重要消息，首先外媒報導，印度塔塔集團最快8月將收購代工廠緯創印度廠，成交金額超過6億美元（約台幣188億元），不過緯創表示不予置評。此外，摩根士丹利（大摩）火速認錯，將緯創目標價從原本47元翻3倍至135元，並調高旗下小金雞緯穎目標價從960元，一口狂拉至1775元。

受到相關利多激勵，緯創12日盤中亮燈漲停至124元，飆出逾13萬張大量，拿下個股交易量第一，市值來到3595.96億，為電子代工二哥，而同樣具有AI題材的廣達狂漲8.3%至187.5元，市值7242.43億，坐穩一哥寶座。

有網友在Dcard上發文，買緯創有10年了，大概30多上車，看到每一天都在創新高超開心，期待可以衝上200元。貼文曝光後，釣出不少人曬出戰績，一名網友霸氣表示，他抱了兩年29元，獲利了結，一口氣賣出12張股票，獲利金額高達102萬4692元；還有人表示「成本31，目前還有58張」。

另有網友大膽追高進場，「我買在110元，山頂」、「手殘買高，106元」、「當初94多我看一堆人說太高了 結果…還好有鼓起勇氣上車」、「不用怕，我108元喔」。

還有人表示「賣完廠 營收準備下降 漲到150我來空」、「如果不再賣力點演出....怎麼會有人去接大人手中幾十萬張刀子? XDD」、「緯創賺到錢的人，至少要在今年Q1以前就買進的，現在是隨便賣就隨便賺，如果是Q2後段才想跟上的，就要小心冒了大風險卻賺小財的險境。」