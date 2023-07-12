大學入學考試中心112學年度分科測驗今天登場，桃園市陽明高中為考場之一。（陳夢茹攝）

大學入學考試中心112學年度分科測驗今天登場，考科依序為物理、化學、數學甲及生物，許多理組的學生考完直呼「終於放假了！」。談及考題難度，學生紛紛表示，這次的題目很考驗計算能力，作答時間緊繃會明顯感到壓力。

永豐高中學生李睿承表示，這次的考題需要寫的公式蠻多的，相當考驗計算能力，雖然寫得完但所剩的檢查時間不多。永豐高中學生洪泳聖也認為，跟前幾年的歷屆考題比起來，今年的題目需要花較多時間動腦思考，的確偏難。

新興高中學生邱均埕說，填充題與單選題難度適中、多選題偏難、非選題計算量蠻大，整體來說難度偏高，自己有在時間內將考題全部寫完，但也同意其他考生說的，考題寫得完但是有點趕。談及為何報考分科測驗，他表示，先前有上成大電機但還是想留在北部讀書，因此選擇拚一次，希望能如願考上中興大學電機系或交通大學電機系。

永豐高中學生陳昱安另提及，他認為今年的考題排序對比較無法掌握作答時間的學生較為友善，前幾年的考題會把看起來很簡單但計算時間很久的題目放在前面，讓人誤以為一下便能解開，一頭栽入後卻寫了十幾分鐘還寫不出來，而今年的考題讓人較能果斷選擇跳題，雖然作答過程順暢，但整體難度偏難。