劇中的搭檔Gemini（左）、Fourth帥氣同框。（KKLIVE提供）

兩場見面會分別用劇中的制服與運動服開場，編排頗有用心。（KKLIVE提供）

9名泰國人氣BL鮮肉因戲劇《My School President》上周六來台，一連舉辦兩場見面會會影迷。見面會不僅在服裝上用心，兩場分別用劇中的「制服」與「運動服」開場，歌單上也特別做了一些編排，讓兩場觀眾可以聽到不同的熱門主題曲。而劇中的3對CP包含Gemini和Fourth、Mark跟Ford、Ｗinny以及Satang，更是在見面會上各有一首對唱曲，展現時而逗趣時而甜蜜的互動。

在演員接受訪問的時候，主持人也爆料，這次應該是有史以來見面會後台訂最多便當的一次，不僅因為演員人數多，再加上他們正值發育年紀、體力旺盛，每個人每餐都至少要吃兩個便當，他們還特別提到台灣美食奶茶、鹹酥雞、小籠包等。

這次見面會中，演員們還分成兩隊進行「畢業考」以回答跟戲劇相關的問題，只見大家都卯足了勁在搶答，甚至為了答題不惜飛撲搶答鈴，不過當輸的一隊必須幫贏的一隊送上點心時，輸的一行人竟然天外飛來一筆，採泰國傳統的「跪禮」為獲勝的隊伍搞笑送上雞排與珍奶，也讓人見識泰國偶像毫無包袱的直率可愛。

而Winny跟Satang則是在「真心話大冒險」的環節抽到任務，兩人必須十指緊扣、對看10秒並對對方告白，由於兩人在其他演員的「搓合」下臉貼得非常近，這一幕讓台上台下所有人都看得心臟狂跳，也成為活動的高潮之一。