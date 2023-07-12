邱鋒澤與紀卜心在〈會找到我〉MV譜夏日戀曲。（原音兄弟提供)

邱鋒澤與紀卜心在〈會找到我〉MV譜夏日戀曲。（原音兄弟提供)

邱鋒澤本週即將在馬來西亞進行五堅情月面著陸巡迴演唱會，下半年除了與五堅情在馬來西亞、澳門開唱外，今年9月也將赴香港舉辦《DEEP AWAKENING》演場會，接連兩場門票一開售即秒殺。他11日晚間釋出全新單曲〈會找到我〉MV，染上清新奶茶金髮與紀卜心譜出夏日浪漫戀曲。

〈會找到我〉MV邀請先前在娛樂百分百中的《凹嗚狼人殺》單元中與邱鋒澤有「邱紀CP」之稱的紀卜心擔任女主角，邱鋒澤表示：「除了是因為看到許多粉絲在敲碗，再加上我也一直希望可以跟卜心合作，很開心這次有這樣的歌曲概念可以讓大家進入我們的宇宙，希望這個夏天大家都可以找到心中的True Love。」

紀卜心也表示：「其實在拍攝前還蠻緊張的，因為之前只有拍過九澤CP的《絕對發言》MV，第一次參與鋒澤的個人MV，會害怕呈現不好，但還是非常開心可以一起合作！」

MV講述兩人在書店、咖啡廳、草原等不斷錯過，最後終成眷屬，MV大多是外景拍攝，在山區拍攝草原景之際，恰逢濃霧及飄雨，讓邱鋒澤開玩笑說：「因為山上濕氣重讓髮型變成另一種風格，現在走一個比較性感隨性的路線。」