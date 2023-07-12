日本預計下月起排放福島核廢水，香港環境局長謝展寰12日連同政務司長陳國基與日本駐港總領事岡田健一會面，表達港府立場。謝展寰表示，基於預先防範的原則，日方一旦啟動排放，港府會即時禁止從東京都共10個都縣的水產品進口香港。

香港01報導，10個都縣為東京都、福島縣、千葉縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣和琦玉縣。水產品則包括冷凍、冷藏、乾製，或以其他方式保存的水產品，以及未經加工或經加工的海草及海鹽等。2011年針對福島、茨城、栃木、千葉及群馬共5縣的食品進口限制將維持不變。

提到有聲音質疑香港進一步禁止日本食品入口是為了「贏北京印象分」，謝展寰對此表示否認，強調在「一國兩制」下香港是高度自治、自由港口，港府是基於安全考量才得出該決定，以保障港人健康。

被問到對日本的食品入口禁制令是否會長達30年之久，謝展寰表示，有大量核廢水排放入大海是歷史上前所未見的事情，他強調核廢水有不同輻射物質，雖然日方聲稱有系統處理及過濾核廢水，惟倘系統不幸失誤，將帶有汙染的廢水排進大海，將對海產及食物的安全帶來很大影響，故港府要預先保障港人健康。

他表示，不少人家中都會安裝食水過濾器，市民忘記更換濾芯，「喝一、兩口都無沒有問題」，不過核廢水影響深遠，故當局必須以科學方式監察水質，表示情況許可或會放寬對日本食品入口的限制。而為達到雙重保障，水產食安中心已加強對日本其他食品的檢測，保證市面食品的安全。