新生代策展人林裕軒從2022年兒童策展徵件中勝出，獲得此次策展機會。（陳夢茹攝）

藝術家涂維政介紹將姑婆芋、山蘇等植物壓印翻模複製到人造石上。（陳夢茹攝）

藝術家彭奕軒的作品《白板寫生》，邀請民眾拿起展場中的畫筆，大肆揮灑在白牆上。（陳夢茹攝）

作品「The Face Of Time時代的消像」為藝術家郭奕臣的作品。（陳夢茹攝）

桃園市兒童美術館近期「我用身體畫座島」展覽，其展期會展至10月1日，由新生代策展人林裕軒邀請6組藝術家，以遊戲及參與互動式的創作計畫，帶領孩童在暑假期間透過觀察及體驗，並運用身體進行寫生，發揮創意創作。

新生代策展人林裕軒表示，8年前的他首次離開學校、以學生身分到桃園龜山參加策展，這次首度以小朋友為受眾，再次回到桃園策展，對他來說是非常難得的經驗。「我用身體畫座島」緣起於「寫生」的概念，希望小朋友和家長能夠透過身體的感官去創作，將身體化為繪畫的工具，此外，較為特別的是，展場內也有意減少使用牆板，讓整個展場的活動空間更寬敞。

市立美術館代理館長王麗娟說，桃美館從2021年首度辦理「兒童策展徵件」，以桃園市兒童美術館八德分館作為展示空間，2022年由林裕軒所策畫的「我用身體畫座島」勝出並獲得展示機會，今年夏天隆重登場，歡迎家長帶著孩子一起來感受不同的「寫生」面貌。她也大讚，這次的策展人及藝術家都相當年輕，讓民眾了解原來寫生不只可以動手畫，還能用眼睛看、用身體去感受。

兒美館表示，這次邀請的6組藝術家分別為段沐、郭奕臣、許庭甄、涂維政、彭奕軒與湯雅雯x魏柏任。作品「The Face Of Time時代的消像」為藝術家郭奕臣在紐約時代廣場的發想，五光十色的巨型螢幕、全世界來訪的旅客，當地的街頭藝人紛紛換上布偶裝、超人英雄裝，打扮成毛怪、美國隊長、蜘蛛人等，吸引遊客拍照賺取小費，先拍下街頭藝人的拍立得後，再請他們畫下自己的樣子。

藝術家彭奕軒的作品《白板寫生》，邀請民眾拿起展場中的畫筆，大肆揮灑在白牆上，透過這個方式來比喻隨時可能消失的風景。藝術家涂維政曾在參與2018年桃園地景藝術節，帶領民眾到大湳森林公園，將姑婆芋、山蘇、紅竹等植物壓印翻模複製到人造石上。