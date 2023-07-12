台中市為響應文化成年禮金政策，7處文資場館都可用「文化幣」，圖為台中放送局。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

暑假旅遊旺季，台中市文化局長陳佳君12日表示，台中市許多近百年歷史的建築修復後，注入不同活水成為文資展館，為響應文化成年禮金發放，台中市準備好了，7處文化資產場館都可使用「文化幣」消費，邀請年輕朋友來台中逛古蹟，享受成年禮儀式感。

7處文化資產場館包括林懋陽故居、台中市役所、台中放送局、摘星山莊、頂街派出所、原梧棲警察官吏派出所及宿舍群等文資景點。

文化局說，北屯區有歷史建築「林懋陽故居」，即「一德洋樓」，擁有混合閩南、日式木造及洋樓3種建築風格，享用料理，也可逛藝廊空間；北區歷史建築「台中放送局」，結合文化設計與創意美學放送基地，規畫有「青蛙墨西哥餐廳」。

在山線遊程部分，文化局推薦位於潭子區、有「台灣十大民宅之首」美名的市定古蹟「摘星山莊」，用「文化幣」可折抵門票、參加活動課程或購買文創商品、展覽品，在古蹟喝咖啡，復古又浪漫。

豐原火車站前的「頂街派出所」，是日治時期建築，前身是警察局，經登錄為文化資產後]華麗轉身，剛開張「墨菲斯餐酒美食」歡迎前來品嚐。

全台首創古蹟民宿的市定古蹟「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」，位於海線梧棲老街上，可享受日式木造建築群的文化氛圍與體驗。