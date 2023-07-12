板橋幼兒園餵藥案新北地方檢察署12日偵查終結，所有被告都不起訴處分。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、江怡臻、柳采葳今舉行記者會，再給賴清德副總統1次24小時內道歉機會，若賴清德24小時內道歉，競選辦公室就撤回先前對賴的法律告訴，否則賴清德就是死皮賴臉、醫德淪喪、信賴變誣賴、清德變缺德。

黃子哲表示，板橋幼兒園餵藥案迄今快滿2個月，終於看到新北地檢署偵結，代表新北市並未出現幼童被餵食苯巴比妥、苯二氮平，但可以看到民進黨從賴清德到民意代表都在造謠抹黑、造謠，全台親師關係都被民進黨摧毀。

黃子哲說，新北地檢已確定不起訴，而競辦從7月1日提出告訴至今已經過了11天，因此再給賴清德副總統1次機會，24小時內公開向社會大眾、家長、新北市府、侯友宜市長道歉；若賴清德24小時內道歉，競辦就撤回法律告訴。

柳采葳指出，賴清德身為醫生、副總統，竟說出「新北市幼兒園有孩子被餵食2類藥物」、「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」，賴的發言人戴瑋姍被認證假訊息，至今也未道歉，民進黨新北黨團與民進黨民代也不斷說有戒斷症，這不是造謠，什麼是造謠？

柳采葳說，如果賴清德受到良好醫師訓練，應該非常了解，這個餵藥案，初驗時所採用的免疫檢測法，會有很高偽陽性，所以專業醫療檢驗、或司法調查中，都一定會用質譜分析法做最後確定，絕不會單憑初驗結果來論斷。

柳采葳強調，賴清德明知如此，卻刻意草率發言，傳播假訊息，造成社會高度恐慌、民心不安、家長憂心害怕、親師關係對立，身為副總統，卻為了選舉徹底摧毀社會互信，做出「失德、失言、失格」，如此道德淪喪的行為，讓你口口聲聲的信賴，卻成為惡意十足的誣賴。

身為家長的江怡臻也表示，現在已有幼兒園老師，看到家長在幼生衣服上放密錄器，把孩子跟老師的對話錄下來，更有老師因此決心離開戰場，可以看到民進黨用社會不幸事件，來做政治操作，甚至當選舉籌碼，已徹底撕裂全台社會的親師關係。