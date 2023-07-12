近來兩岸「戰爭與和平」成為討論話題，台海究竟有無「兵凶戰危」亦成各界關注焦點。國安局長蔡明彥日前接受網路媒體專訪時，強調中共發動戰爭能力還不夠，但卻未提中共何時有能力攻台？引發外界兩極化反應。但國安人士指出，蔡明彥是要讓外界實際了解，中共不斷透過恫嚇，並透過認知作戰操作，營造台海「兵凶戰危」的氣氛，才會造成目前這種氛圍。

據國安人士表示，日前國安局長蔡明彥在接受網路媒體專訪時，曾就當前台海安全情勢提出完整說明。他強調從目前的客觀條件來看，中共發動戰爭的能力還不夠，全面登陸作戰並不容易。在中共尚未有能力之前，醞釀的是一種恫嚇，而非侵略。在此同時，中共透過假訊息的操作，刻意塑造台海兵凶戰危的氣氛，對台灣進行認知作戰。

另外，蔡明彥也提醒2027年是習近平即將進入第四任任期的重要年份，中情局指出習近平已要求解放軍必須在2027年建立基本的武力犯台能力。國安局長也說明即便屆時中共具備犯台能力，戰爭成本仍十分高昂，一旦啟動戰爭機器之後，中共對外關係可能更加惡化，甚至面臨內外交迫的局面，畢竟戰爭的實際狀況無法按照原本規劃的劇本規劃走，俄羅斯侵略烏克蘭就是一個明顯的例子。

蔡明彥在受訪時也強調，當前國際社會高度關注台海情勢，台灣必須加強國防實力的投資，並且展現自我防衛意志，如此才能讓台灣跟國際社會有更好的戰略串聯，共同維護區域的現狀與和平。