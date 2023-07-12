黃號在〈有沒有一種藥是能把你看的不重要〉MＶ全裸演出。（大步娛樂提供）

創作新人黃號去年於《為你唱情歌》大放異彩，榮獲3大獎，今（12日）推出全新單曲〈有沒有一種藥是能把你看的不重要〉，MV最大的亮點，就是黃號「大解放」，脫光了在馬桶上邊唱歌邊拍MV。

他表示，之所以會有這個idea，是因為自己在家真的習慣全裸屌兒啷噹，而他創作出這首歌，也的確是某天在家如廁時，旋律、靈感福至心靈，哼哼唱唱就完成了，「順到一個不行！」要全裸拍攝，他想都沒想就答應了。「因為這就是我平常的樣子，把真我呈現給大家，不也是應該的、真誠表現嗎？」

黃號說：「家人是最常看到我全裸的，因為我真的不喜歡穿衣服，基本上在家我都是全裸的狀態！」而對於在鏡頭前展露身材，黃號落落大方，被問及最有自信的部位，他回答是胸毛，「因為聽說亞洲人要有胸毛是很難得的！」又表示其他身材部分並沒有特別在意，「平常吃不胖也很愛動，很容易就可以看到線條。」

在〈有沒有一種藥是能把你看的不重要〉MV中，黃號一人分飾兩角，廁所裡的他和等廁所的他，「就好像在感情分手時。一方一開始享受單身生活，但最後卻發現其實心裡很空虛，另一方則是一開始被分很難過，著急想復合，但是想通之後，痛苦慢慢減少，最後反而得到救贖！」