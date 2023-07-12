伊達邵碼頭的遊客，因為太陽角度的關係，雨後只能看到被夕陽染成夢幻顏色的黃金湖。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

伊達邵碼頭11日雨後被夕陽染成金黃色，魔幻美景令碼頭邊散步的遊客如癡如醉。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

台灣近日進入午後雷陣雨的天氣型態，南投縣昨下午下起大雨，傍晚伴隨火燒雲，造成彩虹「大爆發」，日月潭出現彩虹、霓虹「大雙虹」；日月潭氣象站表示，天氣炎熱、對流旺盛，邁入午後雷陣雨的典型夏季氣候，昨雨後夕陽仰角照射到大雨滴，出現色彩明顯的彩虹與霓虹，預計今天也有機會看見彩虹。

南投縣各鄉11日下午下起午後雷陣雨，傍晚雨勢變小，仁愛、埔里、魚池、水里、南投各地都有民眾看見天邊大彩虹，尤其是從日月潭涵碧半島往文武廟方向看過去，天邊2道又大又明顯的彩虹、霓虹，不過日月潭伊達邵地區民眾無緣彩虹，只有被夕陽染成夢幻的黃金湖景。

日月潭氣象站指出，夏天天氣炎熱、對流旺盛，容易有午後雷陣雨，雨勢稍歇，若太陽光仍充足，在太陽仰角照射下天邊容易出現彩虹，稍早中央氣象局已對南投縣、雲林縣發布大雷雨特報，持續至下午4時30分，預計今天也有機會看見彩虹。