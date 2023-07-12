胡文英擁有凍齡美魔女的封號，常在社群分享超辣養眼照，引發男粉絲無限遐想，她昨(11日)在臉書PO出一段影片，不僅火辣身材一覽無遺，還附上充滿暗示性的字句，讓一票網友集體暴動。

胡文英PO出一則46秒的影片，只見運鏡從一雙纖細美腿，直到拉遠景以全身入鏡，傲人的魔鬼曲線直接呈現在鏡頭前，讓網友看得血脈賁張，捨不得將視線移開，還分享當網美擺拍的漏網鏡頭，附文寫下：「靠近我，溫暖我，完整我，用你深藍色的臂窩，進入我，淹沒我，滋潤我，疲憊幹涸的軀殼」，看似充滿暗示性的字句，讓一票網友全都嗨翻，不過經查其實是歌手陳婧霏演唱的《深藍》歌詞。

胡文英傲人的魔鬼曲線完整呈現在鏡頭前。（圖／胡文英臉書）

對此，網友紛紛留言：「文英好美好漂亮」、「可以要求胡文英回答問題嗎」、「粉紅易招桃花喔」、「文英穿粉色系好看」、「英妹永遠愛妳」、「路上遇到你可以要求合照嗎」、「這樣穿太性感，根本就是一隻小野貓」、「小姐姐身材太好了吧」、「文英姐姐妳這超越逆齡的境界了」。

女兒鄭靚歆上個月與愛情長跑多年的女友登記結婚，豈料卻頻出狀況，不僅腸胃發炎，還被整復師弄到無法自理生活，讓她心疼表示：「簡直太離譜」，接著指出德國婚禮習俗是賓客不能穿全白衣服出席，否則會替新人招來厄運，不過女兒登記結婚那天，自己卻沒注意到此細節，似乎將部份原因歸咎於自己。