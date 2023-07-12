雲林縣「北港媽祖盃全國馬拉松賽事」，即日起至9月20日開放報名。（張朝欣攝）

第12屆「北港媽祖盃全國馬拉松賽事」將於今年12月2日在雲林縣北港鎮開跑，即日起至9月20日開放報名，賽事以「Mother Marathon」為主題，定位為「以愛為出發點」路跑，希望每個參賽者都能感受到媽祖慈母般的守護與關懷，活動所得扣除成本將全數捐贈公益團體，邀大家一起來跑步作公益。

「北港媽祖盃全國馬拉松賽事」記者會12日在北港朝天宮廟埕登場，朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣政府文觀處長陳璧君、北港鎮長蕭美文等人與會，共同介紹賽事亮點並發表主題曲，藝人「小豬」黃沐妍、雲林在地女孩組成的「朝女孩啦啦隊」現場熱舞帶動氣氛，邀請全台熱愛馬拉松民眾踴躍報名。

蔡咏鍀表示，今年賽事別開生面，由華裔設計師 Daniel Wong 以時尚生活出發，建置全新品牌企畫，並親自操刀logo與活動宣傳視覺設計，賦予賽事充滿文化傳承意涵的英文命名「Mother Marathon」，其中「Mother」發想來自媽祖如同慈母般，溫和、慈祥、包容、關懷，撫慰每個參賽者的心靈。

蔡咏鍀說，此次還邀請華納音樂旗下「TRASH樂團」成員之一林頤原，為賽事製作專屬主題曲「瘋媽祖」，磅礡旋律與勵志歌詞，融合了媽祖慈母般的關懷與守護，為每位跑者注入溫柔力量，讓跑者們踏著音樂節奏前進、挑戰自我極限。

朝天宮指出，北港媽祖盃馬拉松規畫全馬組42K、半馬組21K、挑戰組10K、休閒組5K，起跑點設於北港牛墟，希望能夠集結溫暖與愛，活動所得扣除成本後全數捐贈公益團體，以善款為社福團體送上祝福，帶動善的循環。