L先生描述當年遭黃健瑋欺騙、恐嚇的過程。（陳鴻偉攝）

演員黃健瑋遭指控偷吃人妻，事後還找黑道恐嚇丈夫。（本報資料照片）

因《人選之中-造浪者》翻紅的演員黃健瑋，日前遭被害女性Mia指控下藥性侵、酒醉強吻女子，但均遭黃否認，不過，12日又有1名L先生出面指控，稱黃在夜店下藥性侵他的妻子，事後下跪求饒，還寫和解書說願用300萬解決，L先生不滿指出，後來黃還找來自稱10幾個竹聯幫的黑衣人，反悔嗆聲不會付這條錢，「他就是下藥性侵慣犯，還敢振振有詞否認！真噁心！」

L先生說，2010年9月，他的妻子（後來已離婚）突然3天沒回家，擔心的他找了很久，2個月後才知道她已在天母跟黃健瑋同居，再與妻子碰面時，對方表示在夜店認識黃，還被他下藥侵害，但兩人發生感情，妻子自覺無顏面對L，所以才避不見面。

L說他當時聽了晴天霹靂，覺得這種8點檔劇情怎會發生在他身上，後來他終於對上黃健瑋，對方第一時間怕L打人，還拿出折疊刀防身，接著就向L下跪認錯，強調很喜歡他老婆，兩人決定要在一起。

2010年12月，黃、L與L的妻子三方協調後，由黃健瑋親筆寫下和解書，內容表示黃願意付300萬賠償，希望L不要提告，也不要曝光此事，黃向L強調自己是藝人，有大好前途，此事掀開會重創他的事業。

L說因事已至此，妻子甚至已經懷了黃的孩子，他當時認為再計較沒意義，所以決定跟黃和解，沒想到過了幾天，黃便以付錢為由，約他到吉林路的1家咖啡廳。

L說他到現場後，黃竟帶了10幾個黑衣人到場，為首自稱竹聯幫，表示「好人會有壞朋友，壞人也有好朋友」，接著指著黃說：「我們就是黃的壞朋友」，恐嚇L別想要到這筆錢，帶頭者最後嗆聲：「錢的事以後找我談。」

L無奈表示，他後來便與妻子離婚，原本打算此事埋藏心底，但最近黃爆出Mee too性侵，看他還大言不慚，還發聲明強調「對於男女平權以及身體自主權的尊重，我始終抱持著支持的態度。」、「我從未對Mia女士做出違背意願或趁機性交等違反法律的行為。」道貌岸然的嘴臉讓他憶及此事，才忍不出來揭發他當年的離譜行徑。

L最後表示，錢已不可能向黃要回，但黃先是性侵人妻，被抓後還下跪說要給錢，事後又翻臉找黑道擺平，種種做法極不入流，「我今天出來講就是要讓大家知道，黃健瑋到底是什麼樣的人！」

針對L的種種指控，記者撥打黃健瑋及黃的經紀人，但至截稿前均未獲回應。

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