美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地，作為擴建用地，引發各界議論。外交部與相關單位12日下午也於當地舉辦座談會，向當地民眾說明用地規畫。不過在地民眾幾乎清一色反對AIT擴建計畫，有民眾更直言「美國人有種就先跟我們建交，我們才能為了朋友兩肋插刀。」

一名居住於大湖里的民眾表示，AIT當初在20年前沒在現址設計倉庫或是員工娛樂中心，並不是大湖居民的問題，而是他們考慮不夠周延。該民眾更直言，AIT從信義路搬遷至金湖路，新址比舊址大了3倍，「那AIT員工有多了三倍嗎？說近3年來員工數多了20％，就需要再多2.7公頃？」

該民眾直言，在場的人都是內湖人，大家都是站在愛護家園的立場，不能平白無故把內湖的用地交給外國人，「今天你美國人有種，你先跟我建交再來談。」該民眾說，總是為了朋友才能兩肋插刀，如果不是朋友那還要幫什麼忙？

另名居住於AIT當地清白里的里民則批評，今天的座談會，持有土地的國產署沒有來，有用地需求的AIT也沒有來，「需要我們的東西，怎麼會人都沒有到場？」該里民表示，AIT現址明明還有一大部分的空地，為何還需要擴建？「那我是不是也可以說：我家不夠大，我可以跟里長要一塊地讓我用？有沒有考慮過居民的感受？」