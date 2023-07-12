金門縣政府今日召開銀膠菊移除協調會議，決議將移除期程提早於花期之前辦理。（圖／金門縣政府提供）

金門縣長陳福海(中)日前也召集建設處、環保局等業管單位研商清除銀膠菊防治計畫。（圖／金門縣政府提供）

有鑑於容易造成民眾過敏的外來入侵種「銀膠菊」在荒野生長數量有蔓延增加趨勢，金門縣政府今（12）日邀請相關單位召開銀膠菊移除協調會議，決議將移除作業期程提早於花期之前辦理，並獎勵各社區移除行動，由各鄉鎮公所依單位面積等項目進行評比，第一名可獲得3萬元獎金，第二名2萬元、績優社區則獲5千元之獎勵，全縣動員向銀膠菊宣戰。

根據專家指出，銀膠菊為菊科草本植物，原產於中美洲，由於花期長、種子輕、易隨風傳播、生長迅速及環境適應力強等原因，目前已是國際間惡名昭彰的外來入侵雜草。銀膠菊的腺毛、短柔毛及花粉，雖然國內未有誤食或接觸導致銀膠菊中毒通報外，亦無直接論述人類會因為呼吸造成肝臟或遺傳病變的報告，不過銀膠菊確實易造成人體過敏性反應，對生活環境影響甚鉅。

為防治銀膠菊在金門荒野蔓延增生，縣長陳福海日前特別召集建設處、環保局等業管單位研商清除防治計畫。陳福海表示，銀膠菊開花後清除不易，因此定期巡查與清除的工作就相對重要。同時因為銀膠菊近年也在台灣西部縣市造成影響，陳福海責成縣府團隊積極向中央爭取預算，由中央地方攜手面對，朝全面撲滅的目標來清除銀膠菊，減少對金門鄉親的危害。

今日上午縣府召開銀膠菊移除協調會議，邀請縣府業管單位以及金防部、各鄉鎮公所代表共同與會，決議將外來種銀膠菊移除作業期程提早於花期之前辦理，並獎勵各社區移除行動，由各鄉鎮公所依單位面積等項目評比，第一名社區獲得3萬元獎金，第二名社區獲得2萬元獎金，以及績優社區5千元之獎勵（在經費不變前提下，各公所可依實際狀況調整增加名額），另亦將請各單位應針對業管區域同步移除，後續啟動銀膠菊監測系統，爭取時效剷除最佳時效。

建設處長張瑞心表示，要移除已入侵之外來種極為困難，今年由各鄉鎮公所與各社區發展協會，已協力移除8萬餘公斤，但銀膠菊種子只要有足夠的陽光及水份即會大量萌芽，每年端午節後金門路旁更是隨處可見。為了抑制銀膠菊後續結實散播情形，今年度將持續請各單位以及社區加強力道移除，明（2024）年將提前於銀膠菊開花期前即開始辦理移除工作，並透過公部門針對業管區域加強移除，並讓社區或民眾參與，進而認同，才有機會將銀膠菊控制於最小密度範圍。

縣府提醒，銀膠菊種子需要足夠光照才會萌芽，地區主要分佈於荒廢農地、工地、草生地、田埂、溝渠及路旁邊坡，因花朵形狀類似滿天星，常會被誤認外，葉片形似艾草，端午節期間甚至被當成艾草使用。此外，銀膠菊確實易造成人體過敏性反應，呼籲民眾在進行移除作業時，仍應穿著長袖衣物、戴手套和口罩，接觸銀膠菊後應儘速洗手。