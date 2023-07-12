國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，引發外界議論。侯競辦執行長金溥聰11日表示，他曾調閱民調原始資料做分析，發現70%受訪者都是50歲以上，20至29歲樣本僅有30人，加權影響太大，才塑造出「年輕人都不支持侯友宜」的印象。前立委郭正亮則認為，只有30個樣本確實太少，但正規民調這就是抽樣的結果，加上住宅電話較難抽樣，只能用加權計算，「加權要準確，坦白講民調的功力要很深厚，不然推論真的會出現錯誤」

本身也是民調專家的金溥聰11日在網路節目《少康上線啦》中表示，「我曾經把坊間做過的民調原始資料調出來，一分析就發現，70％的受訪者都是50歲以上，它收20歲至29歲的樣本，只收到30個，就只有30個人，一加權就影響太大了，就扭曲到了，就造成一個印象是『年輕人都不支持侯友宜』，其實它那樣本誤差太大了」。他認為到最後的大型民調出來之後，這個現象就可以稍微釐清。

前立委郭正亮今(12日)在政論節目《綠也掀桌》表示，絕對的人數有時候會看起來很少，但如果是正規的民調，這就是抽樣的結果，每個年齡層的抽樣人數會有不同。

郭正亮也同意，只有30個樣本實在是太少，但如果是用住宅電話確實也找不到幾個人，所以都用加權，「加權要準確，坦白講民調的功力要很深厚，不然推論真的會出現錯誤」。

郭正亮也說，他相信侯友宜在20到29歲的支持度沒有那麼低，「可是坦白講也不會高、也不好」；他也舉例，像美麗島電子報有一次民調，20至29歲是民眾黨主席柯文哲58%、民進黨總統參選人賴清德17%、侯友宜12%；郭指出，賴也不高但仍略高於侯，因為民進黨還是有一些死忠的年輕票，若是結合手機的民調，年輕人會被帶進來，柯文哲的支持度就會上升。