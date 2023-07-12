新豐紅毛港風景區內的紅樹林潮間帶被列為國家級重要濕地，通往紅樹林的虹橋和木棧道修復後，12日正式開放，不少搶先觀賞濕地生態的民眾，有的會在木棧道上釣濕地內的台灣招潮蟹，因營建署濕地小組還在審議「保育利用計畫」，縣府對此行為只能道德勸說，立告示牌籲請民眾不要影響濕地生態。

縣府農業處副處長傅琦媺指出，濕地法在2015實施後，內政部營建署將新豐紅樹林濕地包含河道和附近海域畫設為國家級重要濕地，公告確認範圍有157公頃，依法要畫設核心區、生態保育及環境教育區等功能分區。

權責單位營建署進行公展及召開說明會時，地方民眾對紅樹林畫設範圍表達強烈反彈意見，漁民認為畫設區域將影響原有的漁撈作業，因此排除核心區，將新豐溪南、北岸紅樹林併調整為環境教育區。

營建署5月召開「新豐重要濕地（國家級）保育利用計畫」第1次專案小組審查會，新豐地方人士認縣府正推動新竹縣濱海地區規畫設置休閒農業區，有建議紅樹林濱海及陸地應允許明智利用項目，也有認應縮小濕地範圍，更有激動的民代認畫設區域嚴重影響漁民生計，憤而「翻桌」！

森保科長梁明任表示，新豐紅樹林國家級濕地保育利用計畫，目前仍由營建署審議中，濕地的功能分區、保育、復育、限制或禁止行為、維護管理規定或措施，還未畫設確定，縣府暫時不受委託管理，但立有告示牌籲請民眾不要有驚擾濕地生態及丟棄垃圾，民眾釣招潮蟹破壞濕地生態行為，目前只能做道德勸說。