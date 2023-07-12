鋼筋及H型鋼是建築業所需的原物料，根據海關資料顯示，6月國內鋼筋出口總量為5,661噸，比起5月的1,212噸大幅成長367%，幾乎都是銷往澳洲，而H型鋼6月出口3,769噸，則比5月的4,252噸減少11%。
而統計今年上半年鋼筋總出口量為1萬5,597噸，比起去年同期的4萬4,624噸衰退65%，H型鋼上半年總出口量2萬4,755噸，也比去年同期的4萬9,570噸減少50%。
根據海關資料統計，6月鋼筋出口量5,661噸，比5月的1,212噸增加367%，主要是出口到澳洲數量大增，而6月H型鋼出口量3,769噸，則比5月的4,252噸減少11%。不過因為國際需求低落，累計今年上半年鋼筋、H型鋼出口量與去年同期相比均顯著下降。
鋼筋及H型鋼是建築業所需的原物料，根據海關資料顯示，6月國內鋼筋出口總量為5,661噸，比起5月的1,212噸大幅成長367%，幾乎都是銷往澳洲，而H型鋼6月出口3,769噸，則比5月的4,252噸減少11%。
而統計今年上半年鋼筋總出口量為1萬5,597噸，比起去年同期的4萬4,624噸衰退65%，H型鋼上半年總出口量2萬4,755噸，也比去年同期的4萬9,570噸減少50%。
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