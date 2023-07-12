鋼筋及H型鋼是建築業所需的原物料，根據海關資料顯示，6月國內鋼筋出口總量為5,661噸，比起5月的1,212噸大幅成長367%，幾乎都是銷往澳洲，而H型鋼6月出口3,769噸，則比5月的4,252噸減少11%。

而統計今年上半年鋼筋總出口量為1萬5,597噸，比起去年同期的4萬4,624噸衰退65%，H型鋼上半年總出口量2萬4,755噸，也比去年同期的4萬9,570噸減少50%。