國安局局長蔡明彥日前接受專訪時，表示中共目前對台發動戰爭能力不足。對此，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今出席沃草舉行的「跨界合作開啟全民防衛新篇章」 記者會，致詞時批評蔡明彥不提中共何時有能力攻台，此說法是避重就輕，也是最遺憾、最糟糕的公部門示範。

沃草今宣布，預計11月初將推出升級版民防手冊《積極行動指南》，受邀出席的吳怡農在致詞時，強調全民防衛的重要性。他並直言，蔡明彥避重就輕地不討論中共什麼時候可能會有發動戰爭的能力，或者什麼時候會相信自己有這個能力，而可能採取行動，這是最遺憾，而且是最糟糕的公部門的示範。

吳怡農表示，我們必須做好風險評估跟一切的規畫，也得了解中共3、4年內是否有攻擊台灣的能力，需討論該提早做好哪些準備。

吳怡農會後受訪時補充，國家情報單位首長安排專訪對外發言時，除了告訴大家中共現有能力，也應告訴大眾中共何時有攻台能力，政策必須跟上腳步。他強調，政策投資、國防改革要花時間，中共已經花了30年，台灣更要提早準備。