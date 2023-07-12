進入了酷熱的夏季，炎熱的天氣往往會影響飲食習慣，一不小心身體吃出狀況就糟了，為此衛生福利部八里療養院營養師羅怡文提醒，面臨夏天，很多人都會喝冰品消暑，但也要記得切勿瞬間飲下攝取大量冰品，以防拉肚子，另外也要注意食物的腐敗狀況，避免食物中毒。

羅怡文表示，為了快速降暑，許多人會選擇在短時間內喝入大量冰水或冰品，然而一次性的大量攝取冰品易導致體內血管急速收縮，進而影響血壓，有甚至會產生頭痛等身體不適的狀況，且可能加速腸胃蠕動而拉肚子，影響身體健康，因此建議喝涼水降溫即可，尤其是心血管疾病患者為保持血壓狀態穩定更要多加注意。

她說，為了呈現美好體態，部分愛美人士選擇禁口節食、不吃正餐來保持身材，但為滿足口腹之慾卻喝含糖飲料吃精緻甜食，這樣讓身體只接受了「空熱量」，血糖值變化快卻沒了正餐應該有的營養素跟礦物質，對身體反而產生了不好的影響。

羅怡文指出，建議愛美人士應該均衡飲食，攝取各種營養素，六大食物包括全穀根莖類、蔬菜、水果、奶類、豆魚肉蛋類及油脂類，適量的蛋白質及脂質可以維持身體所需機能，也能讓皮膚狀態保持光澤跟彈性，而蔬菜因為熱量低又含各類維生素、礦物質跟纖維質可以幫助身體機能的新陳代謝，因此利用多吃蔬菜來增加飽足感，是控制熱量攝取的好方法，另外水果部分雖然也富含纖維質跟維生素，但因為含糖量高，仍建議一天以2個拳頭大的攝取量即可。

另外羅怡文也提醒，夏季氣溫高會加速食物腐敗的速度，因此食物要趁新鮮吃，吃不完的食物若是想之後再吃，就應儘早放入冰箱保存，從冰箱取出要徹底加熱至70℃以上再食用，如發現食品產生酸敗味、有發霉的狀況或是呈色改變，切勿再繼續食用，此外料理食材時要做到生、熟食分開處理，避免共用器具，才不會導致病菌的交叉汙染，而產生身體不適。

最後羅怡文表示，為確保食物品質，在購買食物時不僅要注意店家衛生整潔情形，也要觀察工作人員的衛生習慣，以及手部是否有傷口，如果手部有傷口而未做包紮及戴手套，也會有污染食物的風險不可不注意，同時也要注意食物的保存情況、有效期限及包裝是否完整無破損。