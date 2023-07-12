北台南家扶中心今、明2天與台南郵局合作推出的「集小愛成大愛」助學義賣活動。（張毓翎攝）

北台南家扶中心扶助學生楊銘軒今年錄取台大機械工程系，他12日到新營郵局幫忙家扶的助學義賣活動，感謝他們一路鼓勵與贊助，他說，未來立志要進入台積電，盼改善家計並幫助更多需要的受助者。

楊銘軒父親9年前因心肌梗塞病逝，新住民的媽媽不僅得撫養他和姐姐，還有年邁中風的阿嬤需照顧。媽媽因識字有限，原以父親留下的柑仔店勉強維生，但家住偏遠山區，顧客少難以維持一家四口開銷，因此也兼差做代工，生活很辛苦。

為不讓家人擔憂，楊銘軒從小獨立上進，對於課業自我要求高，並努力爭取助學金減輕媽媽的負擔，今年如願錄取第一學府機械工程系。不少人好奇他讀書密技，他分享，高中三年只補英文一科，其他科目主要靠著上課認真聽講，不懂的地方利用下課弄懂，每天回家複習約1小時，就能讓學習更有效率。

北台南家扶主任莊淑惠說，家扶推動「助學希望工程」已超過30年，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學；今、明2天與台南郵局合作推出的「集小愛成大愛」助學義賣活動，義賣活動分別於新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁七大郵局同步展開，為家扶學子籌措新學期的獎助學金。