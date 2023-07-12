香港女星林芊妤（Coffee）以甜美外型和豐滿上圍打開知名度，童顏巨胸的她，還因此被封為「港版瑤瑤」，同時，林芊妤還是幸福人妻代表，2018年和銀行高層、澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚、育有一子，幸福組成一家三口，不過林芊妤老公近日卻傳出是「吃軟飯」，對此，她發長文大方回應了。

林芊妤日前在社群平台threads主動提到老公遭傳是「吃軟飯」，林芊妤表示她當年要結婚時，就有人說她是「愛慕虛榮」、「終於掉到金龜婿」，直到現在她變身創業家、建立瑜伽品牌，老公就被說是「吃軟飯」、「靠老婆」。

林芊妤不解外界為何看事情都如此極端，並強調：「老公當然養得起我」，表示她確實可以不工作、專心在家相夫教子，不過林芊妤想靠自己努力、闖出一片天，她很開心自己有經濟能力、可以自由購物、帶父母去旅行等等，都不用徵求老公金錢上的同意。

林芊妤感性說：「女人是任何階段都要不停自我增值」，就算只靠網路、不出門，也可以學到好多知識，呼籲大家千萬不可以跟世界脫節。最後，她有感而發說，每個人都有自己的選擇，你的選擇無需向任何人交代、只要向自己交代。

林芊妤 Threads全文。（圖／林芊妤 Threads）