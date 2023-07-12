紅葉谷綠能園區去年8月開幕營運，是全台第1個結合地熱發電與溫泉觀光的園區。（蔡旻妤攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜台東第2站到延平鄉參訪紅葉谷綠能園區，在台東縣長饒慶鈴和國民黨立委參選人黃建賓陪同下，侯友宜先聽取簡報，再實地走訪地熱發電及溫泉觀光產業發展。

延平鄉和紅葉村民聽聞有大人物來訪，紛紛聞訊趕來，民眾都開心地爭相上前搶著與侯友宜合照，為他加油並喊凍蒜，希望他多來台東走走。

紅葉谷除了簡報營運狀況，並表示園區提供溫泉及餐飲服務，當地也成為最佳活教材及探索地熱教學場域，全縣各學術單位都來參訪；而園區內近7成員工為當地居民，包含台東縣民則達9成。

位於台東縣延平鄉的紅葉溫泉14年前遭莫拉克風災土石掩埋，經重建後，紅葉谷綠能溫泉園區去年8月開幕營運，紅葉谷綠能溫泉園區是全台第1個結合地熱發電與溫泉觀光的園區，開幕至今逾萬人造訪，除了提供在地族人就業機會，更結合在地的人文景觀、自然生態、農特產品及美食導覽等。