兆豐證券為宣導防詐騙及推動金融知識普及，攜手兆豐期貨於7月8日參加高雄市政府與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦的「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，活動聚焦慈善公益、金融知識宣導及金融防詐騙。

嘉年華活動於高雄市凹子底森林公園舉辦，現場以園遊會方式進行，匯集數十個攤位，吸引相當多的民眾參加，人場面相當熱鬧。 兆豐證券及兆豐期貨響應活動主題，一起設攤參加今年愛心公益嘉年華活動，精心規劃多個闖關遊戲宣導防詐騙的觀念，例如：在google map打卡留言「防詐做公益 兆豐最有力」，或以箭靶的靶心當作詐騙集團，參加射箭遊戲射中靶心代表成功向詐騙說不。

透過簡單易懂的遊戲設計及小禮物，吸引許多民眾躍躍欲試，在互動遊戲中加深民眾防範詐騙的觀念，達到寓教於樂的目的。

近期金融詐騙猖獗，依據日前金管會公布今年5月以來接獲民眾陳情投資詐騙案件共250件，主要有四大樣態，包含偽造名人粉絲專頁、加入LINE群組勸誘投資、加入詐騙金融商品交易平台App及虛擬通貨交易平台詐騙交易。

為了宣導金融防詐騙，兆豐證券網站將即時公告詐騙警示資訊，以及宣導防詐騙知識，並提供主管機關及周邊機關宣導網站連結。此外，金管會也設立了金融智慧網（Money Wise），網站上有防詐騙專區、金融教室、金融商品介紹等資訊，透過影片及實際案例等方式讓民眾更加了解。詳情見兆豐證券網址（www.emega.com.tw）。

除了宣導金融防詐騙知識，在愛心公益嘉年華活動當天，兆豐證券及兆豐期貨也安排了公益活動有獎徵答的遊戲，在歡樂的氣氛中，向民眾說明兆豐證券及兆豐期貨在社會公益及環境保育的投入與努力，例如；為了支持果農，公司向果農採購水果再全數轉贈社福團體、持續參與植樹與淨灘活動，以及響應淡水河公約共同推動河川復育。

透過遊戲的方式，讓民眾了解兆豐證券及兆豐期貨推動永續發展的努力，並且邀請民眾一起參與公益，共同發揮正向影響力。