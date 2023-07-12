極端氣候造成乾旱，農業損失慘重，2021年大旱，嘉義縣農業處訪視竹崎果樹產區，產銷班當時反應桃源村有多處地面水湧出，但沒能蓄積留住很可惜，為縣府便向農田水利署爭取擴灌溉服務經費，設置5座各100噸的蓄水池，受益農地面積達103.9公頃。
縣府農業處農林作物科長李秋瑩指出，竹崎鄉與番路鄉山區交會三寶山一帶有水源自石縫流出，匯流成地面水，水量充沛，當地居民引水使用已有60年歷史，去年乾旱發現當地水流持續湧出，但無法儲存，對照其他農業灌溉喊缺水，水源白白流掉很可惜，經向農水署申請850萬經費，由竹崎鄉公所發包施作。
李秋瑩說，設置蓄水池位置涉及私有地，幸好地主配合簽署土地同意書並申請登記水權，才能讓工程順利完成，5座蓄水池，受益農地面積達103.9公頃，柑橘、柿子、咖啡等產業都受惠，日前已申請2期計畫，也獲農水署核定，如完成2期工程，會有超過200公頃農地受益。
由於桃源村蓄水池工程是嘉義首例擴大灌溉服務案，今嘉義縣長翁章梁會同農水署長蔡昇甫、竹崎鄉長曾亮哲等人到場視察，一打開蓄水池就有源源不斷的水流出，當地村民熱情表示公共蓄水池符合需求，盼持續增加範圍。
蔡昇甫說，水是農業的生命，有水才有好收成，台灣一年降下的雨量大概有250公分高，但實際留下來的雨水只到膝蓋，大概占20％，除台灣島本地形因素，雨下完就沖到大海，另一個就是雨季大概下80％的雨，剩下大半年沒雨水，結果雨水多時流掉，真正要用水又沒水，建蓄水池就能解決這樣的問題，除已完工的桃源村工程，縣府報的第2期也已核定，表示只要有水源，土地沒問題，農水署會在經費上全力協助。
曾亮哲說，感謝縣府及農水署支持，預防氣候變化，若日後缺水農產品也不至於損失太多，是維持山區經濟的好方法。
翁章梁表示，過去農業社會常說「水就是財」，現在保存水源，農民不需自力救濟，嘉義縣與中央合力擴大灌區，只要有水源、有儲蓄設備，灌溉就不是問題，協助農民豐盛收成、改善經濟。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。