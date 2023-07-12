縣府向農田水利署爭取擴灌溉服務經費，設置5座各100噸的蓄水池，受益農地面積達103.9公頃。（呂妍庭攝）

縣府向農田水利署爭取擴灌溉服務經費，設置5座各100噸的蓄水池，受益農地面積達103.9公頃。（呂妍庭攝）

今嘉義縣長翁章梁會同農水署長蔡昇甫、竹崎鄉長曾亮哲、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁等人到場視察蓄水池使用情況。（呂妍庭攝）

極端氣候造成乾旱，農業損失慘重，2021年大旱，嘉義縣農業處訪視竹崎果樹產區，產銷班當時反應桃源村有多處地面水湧出，但沒能蓄積留住很可惜，為縣府便向農田水利署爭取擴灌溉服務經費，設置5座各100噸的蓄水池，受益農地面積達103.9公頃。

縣府農業處農林作物科長李秋瑩指出，竹崎鄉與番路鄉山區交會三寶山一帶有水源自石縫流出，匯流成地面水，水量充沛，當地居民引水使用已有60年歷史，去年乾旱發現當地水流持續湧出，但無法儲存，對照其他農業灌溉喊缺水，水源白白流掉很可惜，經向農水署申請850萬經費，由竹崎鄉公所發包施作。

李秋瑩說，設置蓄水池位置涉及私有地，幸好地主配合簽署土地同意書並申請登記水權，才能讓工程順利完成，5座蓄水池，受益農地面積達103.9公頃，柑橘、柿子、咖啡等產業都受惠，日前已申請2期計畫，也獲農水署核定，如完成2期工程，會有超過200公頃農地受益。

由於桃源村蓄水池工程是嘉義首例擴大灌溉服務案，今嘉義縣長翁章梁會同農水署長蔡昇甫、竹崎鄉長曾亮哲等人到場視察，一打開蓄水池就有源源不斷的水流出，當地村民熱情表示公共蓄水池符合需求，盼持續增加範圍。

蔡昇甫說，水是農業的生命，有水才有好收成，台灣一年降下的雨量大概有250公分高，但實際留下來的雨水只到膝蓋，大概占20％，除台灣島本地形因素，雨下完就沖到大海，另一個就是雨季大概下80％的雨，剩下大半年沒雨水，結果雨水多時流掉，真正要用水又沒水，建蓄水池就能解決這樣的問題，除已完工的桃源村工程，縣府報的第2期也已核定，表示只要有水源，土地沒問題，農水署會在經費上全力協助。

曾亮哲說，感謝縣府及農水署支持，預防氣候變化，若日後缺水農產品也不至於損失太多，是維持山區經濟的好方法。

翁章梁表示，過去農業社會常說「水就是財」，現在保存水源，農民不需自力救濟，嘉義縣與中央合力擴大灌區，只要有水源、有儲蓄設備，灌溉就不是問題，協助農民豐盛收成、改善經濟。