餐飲業獵地檯面化，王品集團首開台灣餐飲業先例，公開向全台房東招手，如果有適合開店的黃金舖位，歡迎與王品集團開發部聯絡，並加速展店腳步，全年45家門店通過開發決議，其中6月火速開出7家門店，一週幾乎開了兩家新店，未來將以一週一店的速度擴大餐飲版圖，預料將引爆各餐飲集團卡位黃金地段壓力。

王品集團是台灣連鎖餐飲龍頭，從疫情期就積極展店、徵才，此次更首度公開向全台房東招手，王品集團目前有25個品牌、全台共317家門店，王品的餐飲版圖涵蓋中西式、火鍋、燒肉、韓式料理、快食尚等，開店坪數從20坪起到150坪都有，歡迎有適合標的、黃金店面的房東毛遂自薦，由王品專業團隊進行開發評估。Q3預計開10家新店，希望下半年能以一週一店的速度擴大餐飲市佔率。

2022年王品集團非主管職的正職員工，平均年薪達66.3萬，是上市櫃觀光類股、直營連鎖餐飲集團第一名。能成為餐飲同業楷模奧秘，正是因為樂於與同仁分享營運成果，除了有業界首創「一年最多調薪三次」制度，每年3、9月按績效決定調薪資格與幅度，去年共4300人次獲得加薪機會，平均累計調幅約6％，最高達18％。結合每月晉升、技能津貼等獎金，助攻薪資大躍進。

搶攻暑假商機開新店，王品集團旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」，歡慶板橋捷運江子翠店開幕，7／15開幕日前50名消費者來江子翠店挑戰秤重，不論個人或組隊，站上體重計超過100公斤就送100元吃肉券，憑券爽吃598套餐只要100元。另外與遊戲橘子旗下超人氣線上遊戲「新楓之谷」聯名推出楓狂追肉大冒險，7／17－8／31全台門店推出限定聯名菜色奶油菇菇嫩雞燉飯，可無限加點吃到飽。

活動期間，內用單筆消費滿1999元，可抽聯名周邊與肉次方套餐、優惠券等好禮。至王品瘋美食活動網頁輸入玩家專屬優惠碼【MeatMaple】領券，至門店用餐憑券可兌換皮卡啾辣雞刈包一份。來店內用、外帶或外送，凡消費滿1000元贈限定虛寶虎虎生楓椅子，2000元兩張，依此類推。