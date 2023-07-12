中國大陸外交部發言人汪文斌12日主持例行記者會。有記者提問，菲律賓外長馬納羅發表紀念南海仲裁案裁決出爐7周年聲明，並稱仲裁裁決已成為國際法的一部分，歡迎越來越多國家支持裁決。對此，汪文斌表示，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫、明確、堅定的，中國外交部已於2016年7月12日就此專門發表聲明。仲裁庭違背國家同意原則，越權審理，枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所作裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

汪文斌指出，中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，在任何情況下都不受非法仲裁裁決的影響。南海仲裁非法裁決受到國際社會普遍質疑，許多國際權威的法學專家和學者，包括國際法院前院長、國際海洋法法庭前法官都曾撰文指出該裁決存在嚴重謬誤，甚至連菲律賓國內的有識之士都公開指出該裁決的非法性和錯誤性。中方關於不接受、不承認該裁決的立場得到100多個國家的支持理解。

汪文斌表示，中方與東協國家正在全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，各方一致同意按照雙軌思路處理南海問題，即由直接當事國通過對話協商妥善處理海上爭議，由中國大陸和東協國家共同維護南海和平穩定。中方奉勸有關方面同中方繼續通過對話協商妥善處理管控海上分歧，與地區國家一道共同維護南海和平穩定大局。