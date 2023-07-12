大聯盟明星賽於西雅圖水手隊的主場進行，水手過去與日本市場有很深的淵源，任天堂在1992年至2016年期間持有球隊，現在仍是股東之一，傳奇球星鈴木一朗是當年的看板人物。今日現場觀眾給予大谷熱烈歡迎，大喊：「Come to Seattle」召募他加入水手，大谷本人都聽到了。

大谷透過翻譯說：「我從沒有遇過這種事，我當然聽到了，我只是專注在自己的打擊。每次我來這裡比賽，球迷們都非常熱情，非常投入比賽，這很了不起。我喜歡這個城市，這裡很棒。」大谷首打席遭到響尾蛇投手蓋倫（Zac Gallen）三振，下一個打席被巨人投手卡布（Alex Cobb）四壞保送。

因有多位球星受傷缺陣，大都會投手千賀滉大獲得遞補名額，但他表示健康第一而沒有登板。千賀也聽見西雅圖球迷的呼聲，透過翻譯說：「這提醒我們大谷有多麼優秀，多麼受到球迷喜愛。」大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）說：「每個人都想要大谷在自己的球隊裡。」

Seattle welcomes Yordan Alvarez and Kyle Tucker to the #AllStarGame 😅 pic.twitter.com/ponCAEQROZ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 11, 2023

相較於大谷的超人氣，塔克（Kyle Tucker）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）就很可憐了，唱名進場時就遭到大量噓聲伺候。這當然是因為太空人2017年的作弊事件，但他們分別是2018年、2019年才登上大聯盟，根本與作弊案無關，太空人吉祥物Orbit進場也被噓。